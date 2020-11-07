Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Так, 37% постов Трампа в Twitter после выборов получили предупреждающую надпись (маркировку) следующего содержания:
“Часть или все содержимое этого твита является спорным и может вводить в заблуждение относительно выборов или другого гражданского процесса”.
По состоянию на 10:00 утра субботы (по местному времени) 16 из 43 твитов Трампа (или 37%) были таким образом маркированы в Twitter.
Например, в соцсети Twitter обозначили как противоречивые посты Трампа об уровне его поддержки в трех штатах, где результаты еще не были обнародованы.
Кроме того, Twitter обозначил пост Дональда Трампа о “попытке соперников украсть выборы” таким, который вводит в заблуждение.
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