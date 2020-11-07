Социальная сеть Twitter обозначила как недостоверные более трети твитов действующего президента США Дональда Трампа, которые он написал со дня проведения выборов, 3 ноября.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Так, 37% постов Трампа в Twitter после выборов получили предупреждающую надпись (маркировку) следующего содержания:

“Часть или все содержимое этого твита является спорным и может вводить в заблуждение относительно выборов или другого гражданского процесса”.

По состоянию на 10:00 утра субботы (по местному времени) 16 из 43 твитов Трампа (или 37%) были таким образом маркированы в Twitter.

Например, в соцсети Twitter обозначили как противоречивые посты Трампа об уровне его поддержки в трех штатах, где результаты еще не были обнародованы.

Кроме того, Twitter обозначил пост Дональда Трампа о “попытке соперников украсть выборы” таким, который вводит в заблуждение.