Об этом сообщается в блоге Twitter.
Отмечается, что с декабря 2020 года компания усилила борьбу с дезинформацией относительно пандемии коронавируса. С тех пор было удалено более 8400 твитов и приняты меры относительно 11,5 млн аккаунтов по всему миру.
Теперь же в Twitter решили маркировать публикации, которые вводят в заблуждение относительно COVID-вакцин.
“Мы будем маркировать твиты, которые могут содержать вводящую в заблуждение информацию о вакцинах от COVID-19, в дополнение к нашим постоянным усилиям по удалению наиболее опасной информации, что вводит в заблуждение о COVID-19, из сервиса”, – сказано в сообщении.
Сначала информацию будут оценивать сотрудники компании. Со временем планируется ввести также автоматизированный контроль контента.
“Чтобы машинное обучение и автоматическая обработка стали эффективными, нужно время”, – уточнили в Twitter.
Кроме того, в Twitter решили ввести систему предупреждений за нарушение правил поведения в соцсети (за дезинформацию о COVID-19 и вакцинах).
Так, одно нарушение не повлечет за собой никаких последствий для аккаунта.
После двух-трех предупреждений аккаунт будет заблокирован на 12 часов, после четырех – на 7 дней, а после 5 и более предупреждений – аккаунт будет навсегда заблокирован.
- Ранее компания Google, которой принадлежит сервис YouTube, обнародовала список запрещенных тем для контента о коронавирусе COVID-19, который публикуется на видеохостинге.
- Компания WhatsApp с целью остановить распространение дезинформации о коронавирусе, установила новые ограничения на количество сообщений, которые можно пересылать одновременно.