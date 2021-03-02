Социальная сеть Twitter с 1 марта начала маркировать сообщения, содержащие дезинформацию о вакцинах от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщается в блоге Twitter.

Отмечается, что с декабря 2020 года компания усилила борьбу с дезинформацией относительно пандемии коронавируса. С тех пор было удалено более 8400 твитов и приняты меры относительно 11,5 млн аккаунтов по всему миру.

Теперь же в Twitter решили маркировать публикации, которые вводят в заблуждение относительно COVID-вакцин.

“Мы будем маркировать твиты, которые могут содержать вводящую в заблуждение информацию о вакцинах от COVID-19, в дополнение к нашим постоянным усилиям по удалению наиболее опасной информации, что вводит в заблуждение о COVID-19, из сервиса”, – сказано в сообщении.

Сначала информацию будут оценивать сотрудники компании. Со временем планируется ввести также автоматизированный контроль контента.

“Чтобы машинное обучение и автоматическая обработка стали эффективными, нужно время”, – уточнили в Twitter.

Кроме того, в Twitter решили ввести систему предупреждений за нарушение правил поведения в соцсети (за дезинформацию о COVID-19 и вакцинах).

Так, одно нарушение не повлечет за собой никаких последствий для аккаунта.

После двух-трех предупреждений аккаунт будет заблокирован на 12 часов, после четырех – на 7 дней, а после 5 и более предупреждений – аккаунт будет навсегда заблокирован.