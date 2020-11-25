Социальная сеть Twitter представила новые правила верификации аккаунтов. Они вступят в силу в начале 2021 года.

Об этом сообщается в блоге Twitter.

Верификация в Twitter — это синяя галочка в учетных записях проверенных пользователей. Обычно социальная сеть верифицирует аккаунты политиков, музыкантов, актеров и других знаменитостей.

Три года тому назад, в 2017 году, представители Twitter объявили, что приостанавливают функцию верификации пользователей в социальной сети. Причиной стала верификация профиля представителя ультраправых Джейсона Кесслера.

Компания тогда сообщила, что пересмотрит систему, поскольку многие воспринимали “галочку” как знак одобрения, тогда как она лишь подтверждает личность.

Теперь же в Twitter объявили о планах вернуть систему верификации в начале 2021 года.

В блоге отмечается, что учетные записи, которые получат синюю галочку, должны быть “значимыми” и “активными”.

К таким компания относит шесть категорий аккаунтов:

• Государственные (например, аккаунты госструктур, президентов, министров послов, других официальных лиц).

• Компании, бренды и некоммерческие организации (они, например, должны, индексироваться Google Trends, упоминаться в “Википедии” и так далее).

• Новостные (аккаунты СМИ и журналистов). Аккаунты независимых журналистов и фрилансеров также могут пройти верификацию. Для этого нужно будет предоставить не менее трех авторских статей, опубликованных в течение 6 месяцев перед подачей заявки и отвечающих требованиям компании.

• Развлекательные (аккаунты киностудий, телевизионных сетей, субъектов музыкальной индустрии). Личные аккаунты актеров, исполнителей, режиссеров и других известных лиц могут пройти верификацию: если у них есть пять проектов на базе IMDb (Internet Movie Database); если о них есть упоминания в СМИ; если о них есть упоминания на сайте уже верифицированной компании (организации).

• Спортивные (профессиональные лиги, команды, спортсмены, тренеры). Верификацию смогут пройти клубные и студенческие команды, но не их представители.

• Активисты, организаторы и другие влиятельные лица. Речь идет, в частности, о лица, которые используют Twitter для распространения информации о проблеме и призыва к действиям “для стимулирования социально-экономических, политических или культурных изменений”.

Аккаунты, претендующие на верификацию, должны содержать полную информацию о владельце; подтвержденный номер телефона и адрес электронной почты; активно использоваться.

Учетные записи пародистов, фанатов, домашних животных и вымышленных персонажей не смогут получить верификацию.

Потеря верификации

В определенных случаях Twitter сможет забрать “галочку” верификации у пользователя: например, если он изменит свои данные, чтобы ввести людей в заблуждение, а также если начнет разжигать ненависть и героизировать насилие, распространять спам.

Кроме того, учетная запись может потерять “галочку”, если изменится имя пользователя, если аккаунт станет неактивным или неполным.

Стоит отметить, что новые правила верификации аккаунтов в Twitter – предварительные: компания попросила пользователей оставить отзывы по ним. Окончательную версию в Twitter планируют представить 17 декабря.

Кроме того, в компании анонсировали появление других способов идентификации в 2021 году (новые типы учетных записей и ярлыки). Подробности в Twitter пока не сообщили.