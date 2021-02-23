Об этом сообщает 9to5Mac.
Twitter в мае прошлого года уже тестировал эту функцию, однако процесс приостановили. Функцию тестируют в приложения Twitter для iOS.
Первая версия функции умела только предупреждать пользователей о потенциально оскорбительных публикациях. Теперь компания предложит пользователям просмотр твитов перед публикацией с введением трех кнопок: отредактировать, опубликовать и удалить.
Также пользователь сможет сообщить разработчикам о проблемах в работе функции. Интересно, что функцию тестируют пользователи, выбранные случайным образом.
Пока в соцсети не рассказывают, когда функцию введут для всех пользователей.
- Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен возвращаться в Twitter, поскольку он “уже не тот”.