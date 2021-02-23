Социальная сеть Twitter запустила повторное тестирование функции, позволяющей пользователю просматривать свое сообщение перед публикацией. Таким образом компания хочет бороться с оскорбительными и гневными твитами.

Об этом сообщает 9to5Mac.

Twitter в мае прошлого года уже тестировал эту функцию, однако процесс приостановили. Функцию тестируют в приложения Twitter для iOS.

Первая версия функции умела только предупреждать пользователей о потенциально оскорбительных публикациях. Теперь компания предложит пользователям просмотр твитов перед публикацией с введением трех кнопок: отредактировать, опубликовать и удалить.

Также пользователь сможет сообщить разработчикам о проблемах в работе функции. Интересно, что функцию тестируют пользователи, выбранные случайным образом.

Пока в соцсети не рассказывают, когда функцию введут для всех пользователей.