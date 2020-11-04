Об этом сообщают #Буквы.
“Мы на большой высоте, но они пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им сделать это. Голосовать нельзя после закрытия участков!” – написал Трамп в своем Twitter.
Через некоторое время Twitter сделал пометку публикации Трампа о том, что содержание твита содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии. Просмотр публикации был закрыт.
- В США закрыли последний избирательный участок. В 8:00 по Киеву закончилось голосование на Аляске.