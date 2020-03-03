Об этом сообщает британское агентство ВВС.
Для сотрудников подразделений компании в Южной Корее, Гонконге и Японии данная рекомендация носит обязательный характер.
Кроме того, в Twitter “настоятельно призывают” 5000 своих сотрудников по всему миру не приходить в офисы и работать удаленно.
“Мы настоятельно рекомендуем нашим сотрудникам по всему миру работать из дома, если есть такая возможность. Наша цель – снизить вероятность распространения коронавируса COVID-19 для нас и окружающего мира. Мы работаем над тем, чтобы внутренние собрания и другие важные задачи были оптимизированы для удаленного участия”, – отмечается в заявлении Twitter.
В компании уточнили, что офисы Twitter останутся открытыми для тех сотрудников, которые не могут работать удаленно.
Ранее компания запретила несрочные деловые поездки и мероприятия для своих работников.
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