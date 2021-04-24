Про це він заявив в інтерв’ю каналу Fox news.

Трамп заявив, що зараз Twitter вже не корисний, а він знайшов ефективніший спосіб поширення інформації через пресрелізи.

“Щоразу, коли я публікую пресреліз, він розходиться всюди. Це краще, ніж Twitter, значно елегантніше, ніж Twitter. І Twitter тепер дуже нудний. Чимало людей залишають Twitter. Twitter стає дуже, дуже нудним”, – відзначив колишній президент США.

Він додав, що кілька років тому ця платформа була цікавою. Він захоплювався нею та намагався бути чесним із фоловерами. Але його думка змінилася після блокування.

“Зараз це нудно. Це вже не корисно”, – додав Трамп.

Нагадаємо, дію облікового запису Трампа в Twitter та інших соціальних мережах було зупинено після його підбурювання до заворушень в Капітолії США 6 січня, коли сотні прихильників колишнього президента штурмували будівлю Капітолія. Про те, чому Трамп отримав довічний бан в Twitter, #Букви розповідали в матеріалі.