Covid-19 Украина

обновлено 26.09.2020 в 00:02

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26 сентября

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00:53 Twitter теперь будет рекомендовать пользователям читать статьи перед тем, как ими делиться

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Twitter теперь будет рекомендовать пользователям читать статьи перед тем, как ими делиться

Пользователей соцсети Twitter теперь просить читать материалы, ссылками на которые они собираются поделиться.

Суббота, 26 сентября 2020, 00:53

Об этом сообщает официальный аккаунт Twitter.

В июне текущего года соцсеть начала показывать некоторым пользователям, которые пытаются распространить ссылки на статьи, уведомление с вопросом о том, не хотят ли они сперва ее прочитать.

“Совместный доступ к статье может привести к обсуждению, поэтому, возможно, вы захотите прочитать ее перед тем, как распространить. Для содействия информированному обсуждению мы тестируем новую подсказку на Android — когда вы распространяете статью, которую вы не открывали в Twitter, мы можем спросить, хотите ли вы ее открыть сначала”, — говорилось в сообщении команды Twitter.

Таким образом, как отмечалось, компания планировала проверить, не приведет ли этот шаг к тому, что дискуссии между людьми, которые видели не только заголовки, но и текст статей, станут более содержательными.

Спустя 3,5 месяца Twitter поделился такими наблюдениями от внедрения уведомлений:

  • люди открывают статьи на 40% чаще, увидев оповещения;
  • количество людей, открывающих статьи в процессе ретвита, выросло на 33%;
  • некоторые люди отказались от распространения ссылки после того, как прочитали материал.

Поскольку этот способ оказался действенным, в ближайшее время Twitter введет демонстрацию таких уведомлений для пользователей во всем мире.

  • Ранее Twitter начал эксперименты с новым инструментом модерации. Соцсеть просит пользователей при использовании языка вражды еще раз подумать перед отправкой твитов.
Теги: соцмережа, Twitter

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