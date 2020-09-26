Twitter теперь будет рекомендовать пользователям читать статьи перед тем, как ими делиться

Пользователей соцсети Twitter теперь просить читать материалы, ссылками на которые они собираются поделиться.

Об этом сообщает официальный аккаунт Twitter.

В июне текущего года соцсеть начала показывать некоторым пользователям, которые пытаются распространить ссылки на статьи, уведомление с вопросом о том, не хотят ли они сперва ее прочитать.

“Совместный доступ к статье может привести к обсуждению, поэтому, возможно, вы захотите прочитать ее перед тем, как распространить. Для содействия информированному обсуждению мы тестируем новую подсказку на Android — когда вы распространяете статью, которую вы не открывали в Twitter, мы можем спросить, хотите ли вы ее открыть сначала”, — говорилось в сообщении команды Twitter.

Таким образом, как отмечалось, компания планировала проверить, не приведет ли этот шаг к тому, что дискуссии между людьми, которые видели не только заголовки, но и текст статей, станут более содержательными.

Спустя 3,5 месяца Twitter поделился такими наблюдениями от внедрения уведомлений:

люди открывают статьи на 40% чаще, увидев оповещения;

количество людей, открывающих статьи в процессе ретвита, выросло на 33%;

некоторые люди отказались от распространения ссылки после того, как прочитали материал.

Поскольку этот способ оказался действенным, в ближайшее время Twitter введет демонстрацию таких уведомлений для пользователей во всем мире.