Об этом сообщили в Поддержке Twitter.
Накануне Twitter начал тестировать новый инструмент модерации гневных высказываний. Пользователи iOS начали получать перед отправкой постов, которые содержат слова, воспринимаемые Twitter как “вредный язык”, подсказки с рекомендацией перечитать их перед публикацией.
Команда Twitter считает, что во время ссоры пользователи могут писать друг другу что-то, о чем могут пожалеть.
“Когда страсти накаляются, вы можете говорить не то, что имеете в виду”, — отметили в Поддержке.