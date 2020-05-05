Twitter экспериментирует с новым инструментом модерации. Соцсеть просит пользователей, использующий язык вражды, еще раз подумать перед отправкой постов.

Об этом сообщили в Поддержке Twitter.

Накануне Twitter начал тестировать новый инструмент модерации гневных высказываний. Пользователи iOS начали получать перед отправкой постов, которые содержат слова, воспринимаемые Twitter как “вредный язык”, подсказки с рекомендацией перечитать их перед публикацией.

Команда Twitter считает, что во время ссоры пользователи могут писать друг другу что-то, о чем могут пожалеть.

“Когда страсти накаляются, вы можете говорить не то, что имеете в виду”, — отметили в Поддержке.