Соцмережа Twitter почала тестували профілі для бізнесу. Вони містять спеціальний розділ з інформацією про компанію.

Про це повідомили на сторінці Twitter Business.

Так, у соцмережі оголосили про запуск нового типу профілів — “Професійні профілі”.

“Професійні профілі — це новий інструмент, який дасть змогу компаніям, некомерційним організаціям, видавцям та творцям — кожному, хто використовує Twitter для роботи — зображати конкретну інформацію про свій бізнес безпосередньо у своєму профілі”, — йдеться в повідомленні.

Компанія також показала, як це виглядатиме. На прикладі видно адресу компанії та часи роботи.

Like our new look? Today we’re launching an exciting test of a new profile type called Professional Profiles! pic.twitter.com/fAnzzMN1tL — Twitter Business (@TwitterBusiness) April 21, 2021

Зараз професійні профілі доступні лише для невеликого пулу підприємств в США. Упродовж найближчих місяців компанія планує розширити доступ до створення профілів такого типу.

Twitter поки не анонсує будь-яких інших переваг для користувачів таких профілів. Щодо їхнього можливого функціоналу на сторінці Twitter Business проводиться опитування.

Stay tuned for more: We’re starting with a small pool of businesses in the U.S. and will give more accounts access to Professional Profiles in the coming months. What kind of features do you want to see in your Professional Profile? — Twitter Business (@TwitterBusiness) April 21, 2021