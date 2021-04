Про це повідомили на сторінці Twitter Business.

Компанія також показала, як це виглядатиме. На прикладі видно адресу компанії та часи роботи.

Like our new look? Today we’re launching an exciting test of a new profile type called Professional Profiles! pic.twitter.com/fAnzzMN1tL

Зараз професійні профілі доступні лише для невеликого пулу підприємств в США. Упродовж найближчих місяців компанія планує розширити доступ до створення профілів такого типу.

Twitter поки не анонсує будь-яких інших переваг для користувачів таких профілів. Щодо їхнього можливого функціоналу на сторінці Twitter Business проводиться опитування.

Stay tuned for more: We’re starting with a small pool of businesses in the U.S. and will give more accounts access to Professional Profiles in the coming months. What kind of features do you want to see in your Professional Profile?

— Twitter Business (@TwitterBusiness) April 21, 2021