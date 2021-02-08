Социальная сеть Twitter верифицировала аккаунт министерства иностранных дел России во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщают #Буквы.

Под названием аккаунта говорится, что это “официальный twitter-аккаунт представительства МИД России в г. Симферополе”. Twitter поставил синюю галочку, означающую, что аккаунт подтвержден.

В свою очередь Эмине Джапарова, первый заместитель министра иностранных дел Украины, потребовала от соцсети заблокировать “аккаунт МИД РФ в Крыму”.

“Мы повторяем, что абсолютно неприемлемо ставить так называемую галочку верификации для “МИД в РФ в Крыму”, пока международное сообщество, включая большинство стран-членов ООН четко говорят #CrimeaIsUkraine (Крым – это Украина). Twitter должен немедленно заблокировать эту учетную запись!” – отметила Джапарова.

Стоит отметить, что под твитом замминистра свою позицию, что “Крым – это Украина”, выразили дипломаты и посольства в Стамбуле, Латвии.

Не согласен с верификацией и мэр Киева Виталий Кличко.