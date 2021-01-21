Об этом сообщает агентство Reuters.
7 января посольство написало, что проводимая там политика помогла уйгурским женщинам перестать быть “машинами для производства детей”.
“Мы приняли соответствующие меры по этому твиту за нарушение нашей политики в отношении бесчеловечности. Мы запрещаем дегуманизацию группы людей на основе их религии, касты, возраста, инвалидности, серьезного заболевания, национального происхождения, расы, или этнической принадлежности”, – сказал в четверг представитель Twitter.
Twitter удалил этот твит и заменил его надписью о том, что он больше не доступен. Хотя Twitter скрывает твиты, нарушающие его политику, он требует, чтобы владельцы учетных записей вручную удаляли такие сообщения. С 9 января в аккаунте посольства Китая не было опубликовано никаких новых твитов.
Китайские власти принудительно отправляют мусульман Синьцзян-Уйгурского автономного района работать на производствах под предлогом того, что ислам — чужеродная религия.
- Ранее госсекретарь США Майкл Помпео обвинил власти Китая в геноциде уйгуров и представителей других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).
- По оценкам правозащитных организаций, в провинции Синьцзян более миллиона уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых “лагерях для перевоспитания”, где их заставляют отказываться от своей религии, культуры и языка.
- Китайские власти отрицают все обвинения в ущемлении уйгуров и называют эти учреждения “образовательными центрами” для предупреждения опасности исламистской радикализации.