Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США за твит, защищающий политику Китая в регионе Синьцзян.

Об этом сообщает агентство Reuters.

7 января посольство написало, что проводимая там политика помогла уйгурским женщинам перестать быть “машинами для производства детей”.

“Мы приняли соответствующие меры по этому твиту за нарушение нашей политики в отношении бесчеловечности. Мы запрещаем дегуманизацию группы людей на основе их религии, касты, возраста, инвалидности, серьезного заболевания, национального происхождения, расы, или этнической принадлежности”, – сказал в четверг представитель Twitter.

Twitter удалил этот твит и заменил его надписью о том, что он больше не доступен. Хотя Twitter скрывает твиты, нарушающие его политику, он требует, чтобы владельцы учетных записей вручную удаляли такие сообщения. С 9 января в аккаунте посольства Китая не было опубликовано никаких новых твитов.

Китайские власти принудительно отправляют мусульман Синьцзян-Уйгурского автономного района работать на производствах под предлогом того, что ислам — чужеродная религия.