Социальная сеть Twitter сообщила, что навсегда заблокировала почти 400 аккаунтов, из которых 100 связаны с Россией.

Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

“После завершения расследования 373 связанных учетных записи в четырех сетях были навсегда заблокированы в Twitter за нарушение нашей политики в отношении манипуляции платформой и спама“, – говорится в сообщении.

В частности, соцсеть разоблачила две отдельные сети, которые имеют российские связи.

Первое расследование выявило и удалило сеть из 69 фальшивых аккаунтов, которые можно надежно связать с российскими государственными деятелями. Ряд этих сообщений усиливали рассказы, которые были согласованы с российским правительством, тогда как другая часть сети была сосредоточена на подрыве веры в альянс НАТО и его стабильность.

В рамках второго расследования в РФ компания удалила 31 аккаунт из двух сетей, имеющих признаки принадлежности к Агентству интернет-исследований. Они были нацелены на США и Европейский Союз.

Кроме того, компания удалила около 130 учетных записей, связанных с Ираном. Twitter также заблокировал 35 учетных записей из Армении.