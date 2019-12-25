Об этом сообщает издание The Verge.

Такое решение представители социальной сети приняли после того, как на учетную запись Epilepsy Foundation в Twitter была совершена атака при помощи анимированных изображений. Последние могут потенциально вызывать приступы у людей, страдающих эпилепсией.

Сервис Twitter обнаружил ошибку, позволявшую обходить настройки автозапуска и размещать несколько анимированных изображений в одном сообщении (в формате APNG).

“Мы хотим, чтобы у всех был безопасный опыт пользования Twitter. Анимированные файлы PNG очень интересны, однако они не соответствуют нашим настройкам по автозапуску. Именно поэтому мы удаляем функцию, позволяющую добавлять их в твиты”, — сообщили представители соцсети.

В сообщении также указано, что такой шаг предпринят для безопасности людей с чувствительностью к движущимся и мигающим изображениям, в том числе с эпилепсией.

Публикации с уже добавленными изображениями APNG не будут удаляться с платформы. В то же время в дальнейшем можно будет работать только с GIF анимацией.

Атаки на учетную запись Epilepsy Foundation в Twitter произошли в прошлом месяце. Злоумышленники использовали хэштеги Epilepsy Foundation и возможность публикации анимированных изображений в сервисе микроблогов (с мерцающими световыми эффектами). В данный момент не известно, сколько людей могло пострадать в результате такой атаки. В Epilepsy Foundation заявили, что сотрудничают с правоохранительными органами и подали жалобы на учетные записи, которые были замешаны в атаке.