Социальная сеть Twitter запустила новую программу под названием Birdwatch, благодаря которой пользователи смогут помогать в борьбе с дезинформацией.

Об этом сообщается в блоге платформы.

Так, пользователи смогут высказывать своё мнение относительно правдивости публикуемых постов в контекстных комментариях.

“Сегодня мы представляем Birdwatch — ориентированный на общественность подход по борьбе с недостоверной информацией. Нам нужна ваша помощь. Мы ищем людей для тестирования этого в США. Вы можете добавлять заметки с полезным контекстом к твитам, которые, по вашему мнению, содержат недостоверную информацию”, — говорится в сообщении Twitter.

По словам разработчиков, пока что комментарии пользователей не будут публиковаться в Twitter, но их можно будет просматривать на странице Birdwatch. Во время тестирования платформа намерена проработать детали того, как программа будет работать, а также какие именно комментарии пользователей будут добавляться к постам.

“Мы знаем, что это может внести неразбериху и время от времени создавать проблемы, но считаем, что попробовать стоит”, – говорится в заявлении компании.

Пока программу тестируют на небольшой группе пользователей и только в США.