В соцсети Twitter обозначили как противоречивые посты президента Дональда Трампа об уровне его поддержки в трех штатах, где результаты еще не обнародованы.

Об этом сообщают #Буквы.

Дональд Трамп заявил, что значительно опережает противника Джо Байдена в Пенсильвании, Джорджии и Северной Каролине.

Также он отметил, что в Мичигане якобы было “большое количество тайно сброшенных бюллетеней”, а Пенсильвания якобы не допускает наблюдателей.

Соответствующие посты Трампа получили маркировку “Часть или все содержимое этого твита является спорным и может вводить в заблуждение относительно участия в выборах или ином гражданском процессе” и “Официальные источники, возможно, не называли результаты, когда об этом писали”.

Ранее Twitter обозначил пост Дональда Трампа о “попытке соперников украсть выборы” таким, который вводит в заблуждение.