Об этом сообщают #Буквы.
Дональд Трамп заявил, что значительно опережает противника Джо Байдена в Пенсильвании, Джорджии и Северной Каролине.
Также он отметил, что в Мичигане якобы было “большое количество тайно сброшенных бюллетеней”, а Пенсильвания якобы не допускает наблюдателей.
Соответствующие посты Трампа получили маркировку “Часть или все содержимое этого твита является спорным и может вводить в заблуждение относительно участия в выборах или ином гражданском процессе” и “Официальные источники, возможно, не называли результаты, когда об этом писали”.
Ранее Twitter обозначил пост Дональда Трампа о “попытке соперников украсть выборы” таким, который вводит в заблуждение.
- Напомним, Джо Байден одержал победу над Дональдом Трампом в штате Аризона, получив поддержку уже 264 выборщиков из 270 необходимых для победы на выборах.
- Сейчас итоги голосования еще подводят в Неваде, Северной Каролине, Джорджии, Пенсильвании и Аляске. Одержав победу в любом из этих штатов Байден выиграет выборы, однако во всех кроме Невады пока лидирует Трамп.
- #Буквы следят за ходом событий.