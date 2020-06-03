Лидер «Батькивщины» в зале парламента читала сообщения о том, как Арсена Аваков построил государство в государстве со столицей на улице Богомольца.

Переписку сфотографировал корреспондент Букв.

«Коррупционный бизнес, рекет, наркоторговля, незаконные стройки, частные армии – все это сегодня принадлежит Авакову», – скролит Тимошенко в телефоне.

Она отсылает сообщение некому Илье Осадчуку, который расказывает ей о событиях в Германии.

«Полный провал в Германии. Выявили желание воевать с Россией и просили политической и финансовой поддержки. Также просили оружие. Отказ», – написал Тимошенко Осадчук в ответ на вопрос «защитил Родину для мамы?».

Вполне возможно, что Осадчук пишет о последнем визите Андрея Ермака в Германию. Сейчас некоторые анонимные телеграм каналы сообщают Германия не дала согласие на апгрейд минских соглашений или организацию встречи в Нормандском формате до выполнения всех пунктов Парижского меморандума.

Сам глава ОП несколько иначе подвел итоги своей поездки в Германию.

“Во-первых, мы услышали на всех встречах о безусловной поддержке Украины. Нас поддерживают относительно нового формата, который мы сделали сегодня в Трехсторонний контактной группе в Минске, когда указом президента подняли уровень представительства украинской делегации. Мы еще раз доказали, что Украина делает все для того, чтобы мирный процесс двигался “, – сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак журналистам во вторник в Берлине.

Илья Осадчук имеет своей профиль в фесбуке и позиционирует себя как советник Горбачева.

Несколько его интервью без всякого уточнения, кто он такой, вышли на сайте Хвыля. Поэтому его стали считать вымышленным персонажем или аферистом. Тем не менее, этот человек часто пишет политической тусовке в личку и представляется как международный лоббист и друг Трампа.

Некоторые СМИ даже ссылались на него в новости о назначении Мендель.