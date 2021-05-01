Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, під час робочого візиту на митницю Тищенко змусив виконувача обов’язків голови місцевої митниці Миколу Пожо говорити, що громадяни Угорщини – наші друзі.

Це сталося тоді, коли Тищенко обурився, що на митниці часто утворюються великі черги, на які “дивиться уся країна”. Нардеп попросив, щоб Пожо прокоментував це.

“Ви почуйте мене, будь ласка: це наші сусіди. Угорщина – це країна, яка є нашим найголовнішим стратегічним партнером. І не треба на них кивати, що вони в чомусь винні. Вони ні в чому не винні, вони – наші друзі”, – заявив Тищенко.

Потім він вимагав, щоб голова митниці сказав: “Угорці – наші друзі”. Тищенко наполягав, щоб це було гучно й двома мовами на камери.

Головний митник виконав прохання нардепа. Однак Пожо зауважив, що зараз черг немає. Тищенко додав, що вони, напевно, розізнали, що він їде до них.

“Всі чули? Керівник митниці сказав “угорці наші друзі”. І щоб я більше не чув, що угорці в чомусь винні, тому що вони там щось пропускають, щось ні”, – заявив Тищенко.

Потім депутат поцікавився, чому на митниці досі не добудували туалет. Пожо зазначив, що на це вже виділили кошти. Їх почнуть використовувати через місяць. Але Тищенко засумнівався у цьому, тому попросив на камеру пообіцяти “всій країні”, що туалет добудують.

Потім Тищенко підійшов до угорського прикордонника, пожав йому руку й під дощем заявив йому, що приїхав давати новий сенс стосункам України та Угорщини.



У своєму Facebook нардеп зазначив, що сьогодні провів перевірку митниці й навіть виявив порушення.

“Хочу, щоб усі зрозуміли раз і назавжди. Терпець увірвався. Більше свавілля на митниці не пройде. Ані Президент, ані я, ані хто з нашої команди цього не допустять”, – пообіцяв Тищенко.