Процесс общения снял корреспондент Букв.
На видео видно, как Тищенко отправляет адресату Владимиру Зеленскому несколько баннеров и просит их посмотреть. “Так будет ок?”, – спрашивает Тищенко у президента.
Позже Тищенко уже в общении с какой Светой Ш о съемках на этой неделе вспоминает, что Офис президента просил его не начинать бордпрограмму. “По бордам мы же после офиса решили, что без партийных бордов пока. Президент звонил просил не начинать бордпрограмму”, – пишет Тищенко.
Также Тищенко получил во время заседания контакты ректоров нескольких университетов.
Кроме того, нардепу написал некий Витя Кулик с жалобой, что директор Оболонского рынка не дает торговать Жанне и Кобе.
- Как известно, Николай Тищенко является одним из кандидатов на мэры Киева от “Слуги народа”. Его ближайшего конкурента на праймериз Александра Ткаченко 1 июня фракция рекомендовала назначить министром культуры.
- Также кандидатом на мэры Киева является депутат СН Александр Качура.
- Ранее социология давала Тищенко не более 8% поддержки. В то же время месяц назад он оскандалился с тем, что его ресторан “Велюр” работал во время карантина.
- В своей годовой декларации Тищенко указал, что заработал на ресторанном бизнесе только 600 000 гривен.