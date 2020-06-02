Заместитель главы фракции "Слуга народа", народный депутат Николай Тищенко на заседании парламента во вторник пытался утвердить свои баннеры у президента.

Процесс общения снял корреспондент Букв.

На видео видно, как Тищенко отправляет адресату Владимиру Зеленскому несколько баннеров и просит их посмотреть. “Так будет ок?”, – спрашивает Тищенко у президента.

Позже Тищенко уже в общении с какой Светой Ш о съемках на этой неделе вспоминает, что Офис президента просил его не начинать бордпрограмму. “По бордам мы же после офиса решили, что без партийных бордов пока. Президент звонил просил не начинать бордпрограмму”, – пишет Тищенко.

Также Тищенко получил во время заседания контакты ректоров нескольких университетов.

Кроме того, нардепу написал некий Витя Кулик с жалобой, что директор Оболонского рынка не дает торговать Жанне и Кобе.