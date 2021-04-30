Про це заявив народний депутат від “Європейської солідарності”, генерал-лейтенант Збройних сил України Михайло Забродський у програмі “Прямим текстом”.

“Це стосується абсолютно всього. У цю проблему безпосередньо впирається і проблема нестачі боєприпасів. Та ж проблема і з протикорабельних ракетним комплексом “Нептун” та іншими окремими зразками”, – зазначив нардеп.

Також Забродський наголосив, що зовнішні постачання озброєнь і військової техніки є великим ризиком для України. Зокрема, існує ризик затримки або відсутності тих чи інших озброєнь.

“Країна, яка погоджується на системні постачання іноземних зразків озброєнь, повинна чітко розуміти, що завжди буде зберігатися ця залежність. А, наприклад, в умовах масштабного конфлікту ця залежність може виявитися критичною… Цю політику можна назвати не більше і не менше як політика, яка межує з підривом нашої обороноздатності й навіть з державною зрадою”, – додав Забродський.

Водночас нардеп звернув увагу на те, що вітчизняні підприємства ОПК терплять тиск з боку влади та силових структур. Це негативно впливає на їх роботу.

Зокрема, нардеп згадав нещодавні дії на заводі “Кузня на Рибальському”. Він додав, що ці дії чітко демонструють ставлення влади саме до вітчизняного виробника.

“А такими діями влада, по-перше, порушує процес виробництва і подальшого вдосконалення, по-друге, вона ставить в дуже неприємну і навіть складну ситуацію колектив самого заводу. Це пов’язано з вилученням документів і неможливістю відстоювати свої права потім в суді”, – пояснив він.