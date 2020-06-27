В 13 областях Украины могут усилить карантинные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции. Ограничения могут затронуть общественный транспорт, спортзалы и детсады.

Об этом заявил глава МОЗ Максим Степанов на брифинге.

“В условиях адаптивного карантина мы увидели резкий рост в некоторых областях – увеличение количества новых случаев, ухудшение динамики, резкое заполнения коек в больницах, выделенные под COVID-19. То есть, те критерии, которые у нас определены в постановлении, преувеличены по 13 областях нашей страны – это и западные области, и Киев. Поэтому будет соответствующее представление от главных санитарных врачей областей на региональные комиссии ТЭБ и ЧС, которые будут принимать решение об усилении карантинных мер на территории того или иного региона”, – сказал Степанов.

По его словам, больше всего случаев заражения коронавируса в сутки зафиксировано во Львовской, Ровенской, Закарпатской областях и в Киеве.

При этом Степанов уточнил, что усиление карантина может касаться работы городского транспорта, спортивных учреждений, а также дошкольных и “остальных заведений, которые есть в стране”.