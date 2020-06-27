Об этом заявил глава МОЗ Максим Степанов на брифинге.
“В условиях адаптивного карантина мы увидели резкий рост в некоторых областях – увеличение количества новых случаев, ухудшение динамики, резкое заполнения коек в больницах, выделенные под COVID-19. То есть, те критерии, которые у нас определены в постановлении, преувеличены по 13 областях нашей страны – это и западные области, и Киев. Поэтому будет соответствующее представление от главных санитарных врачей областей на региональные комиссии ТЭБ и ЧС, которые будут принимать решение об усилении карантинных мер на территории того или иного региона”, – сказал Степанов.
По его словам, больше всего случаев заражения коронавируса в сутки зафиксировано во Львовской, Ровенской, Закарпатской областях и в Киеве.
При этом Степанов уточнил, что усиление карантина может касаться работы городского транспорта, спортивных учреждений, а также дошкольных и “остальных заведений, которые есть в стране”.
- В Украине по состоянию на 27 июня подтверждено 42 065 случаев COVID-19, за сутки обнаружили 948 новых случаев.
- В Украине только 20% больных коронавирусом нуждаются в госпитализации.
- Министерство охраны здоровья готовится к разворачиванию второй волны больниц из-за увеличения количества больных COVID-19.
- Украина попала в список стран “красной зоны” по распространению коронавируса.
- Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.