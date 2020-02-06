В 19 областях есть задолженность по выплате субсидий населению, – Счетная палата

Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.
По его словам, наибольшая задолженность зафиксирована во Львовской области – 7,2 млн грн, Днепропетровской – 4,9 млн грн и Киевской – 0,6 млн грн, Запорожской – 0,5 млн гривен.
“Это свидетельствует об одном – фактическая потребность в таких расходах за счет субвенции не обеспечена. Всего в 19 областях состоянию на 1 января 2020 года по предоставленным льготам и жилищными субсидиями была кредиторская задолженность в сумме 14,6 млн гривен. Кому-то такая сумма в масштабах всей страны казаться не значительной. Но есть опасность, что эта задолженность не будет погашена. А это помощь тем, кто сегодня не в состоянии самостоятельно оплатить коммунальные услуги через немалые тарифы”, – сказал Пацкан.
Он отметил, что риски непогашения задолженности по предоставленным льготам и жилищными субсидиями в текущем году обусловлены тем, что в законе о государственном бюджете на 2020 год предоставление этой субвенции местным бюджетам не предусмотрено.
Кроме того, Пацкан добавил, что в 2019 году на выполнение фактических обязательств местных бюджетов по предоставлению льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг из государственного бюджета предоставлена субвенция в сумме 21,6 млрд грн, или 99,9 % плана в год.
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