15:24 В отделениях «Укрпочты» можно снять наличные через POS-терминалы без комиссии
15:14 В зале заседаний Рады был замечен вооруженный охранник: фото
15:06 На Землю вернулась астронавтка-рекордсмен
14:46 Зеленский не смог ответить, когда закончится «испытательный срок» для Авакова
14:45 «За клоуна п*зды получите»: «слуга народа» в Раде пригрозил нардепу от «Батькивщины»
14:25 Файл прослушки Гончарука содержит имя журналиста канала «1+1»
14:02 В 19 областях есть задолженность по выплате субсидий населению, – Счетная палата
13:43 Подготовку боевиков на Донбассе контролирует комиссия ВС РФ
13:03 Болгария планирует возобновить антимонопольное расследование против «Газпрома» в ЕС
13:00 Арахамия о земельном законопроекте: На фракции решили работать до ночи
12:51 Премьер пообещал в 2020 году сделать онлайн 50 популярных госуслуг
12:33 Американский бизнесмен подал против Дубинского иск в суд США
11:59 Бородянский рассказал, когда будет грозить уголовная ответственность за дезинформацию
11:44 В ФБР заявили, что Россия продолжает кампанию по дезинформации
11:35 На сервере Минобороны США обнаружили ботнет, добывающий криптовалюту
11:28 Зеленский хочет, чтобы украинцы на выборах голосовали смартфонами
11:01 На трассе Одесса – Рени ограничили движение из-за снегопада
11:00 «Слуги народа» на встрече с Зеленским согласились поддержать закон о земле, – Потураев
10:46 Из-за непогоды в Украине 600 населенных пунктов остались без света
09:51 Канада готовится к эвакуации 200 граждан из Китая
09:42 Нидерланды дадут гражданам $4400 на покупку новых электромобилей
09:32 В украинском учебнике по географии нашли карту из компьютерной игры
09:10 Зеленский поздравил Первую леди с днем рождения
08:58 Сутки в ООС: Боевики ранили украинского военного
08:34 Спикер Пелоси пояснила, зачем публично разорвала речь Трампа

В 19 областях есть задолженность по выплате субсидий населению, – Счетная палата

По состоянию на начало 2020 года задолженность по выплате льгот и субсидий населению на оплату коммунальных услуг наблюдалась в 19 областях Украины.

Четверг, 6 февраля 2020, 14:02

Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

По его словам, наибольшая задолженность зафиксирована во Львовской области – 7,2 млн грн, Днепропетровской – 4,9 млн грн и Киевской – 0,6 млн грн, Запорожской – 0,5 млн гривен.

“Это свидетельствует об одном – фактическая потребность в таких расходах за счет субвенции не обеспечена. Всего в 19 областях состоянию на 1 января 2020 года по предоставленным льготам и жилищными субсидиями была кредиторская задолженность в сумме 14,6 млн гривен. Кому-то такая сумма в масштабах всей страны казаться не значительной. Но есть опасность, что эта задолженность не будет погашена. А это помощь тем, кто сегодня не в состоянии самостоятельно оплатить коммунальные услуги через немалые тарифы”, – сказал Пацкан.

Он отметил, что риски непогашения задолженности по предоставленным льготам и жилищными субсидиями в текущем году обусловлены тем, что в законе о государственном бюджете на 2020 год предоставление этой субвенции местным бюджетам не предусмотрено.

Кроме того, Пацкан добавил, что в 2019 году на выполнение фактических обязательств местных бюджетов по предоставлению льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг из государственного бюджета предоставлена субвенция в сумме 21,6 млрд грн, или 99,9 % плана в год.

  • Ранее Правительство расширило перечень банков, через которые украинцы могут получать монетизированную субсидию. Это может быть один из 34 уполномоченных на осуществление социальных выплат банков.
  • С 12 марта “Ощадбанк” начал процесс выплат субсидий в наличной форме тем гражданам, которые не являются пенсионерами и которым субсидия была назначена до 31 декабря 2018 года.
  • 4 марта пенсионеры первыми получили “живые деньги” в рамках программы по монетизации субсидий. Получить выплаты можно в отделении “Ощадбанка”, на почте или заказать доставку на дом.
Теги: субсидии в Украине, субсидии

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!