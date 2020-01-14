В 2019 году пассажиропоток на российско-украинской границе уменьшился почти на 10 %.

Об этом сообщила пресс-служба Правительства.

Отмечается, что в течение прошлого года украинские пограничники осуществили оформление и проверку документов рекордного количества граждан – более 102 млн человек.

Все больше путешественников, как в Украину, так и за пределы нашего государства, предпочитают воздушный транспорт. В частности, в 2019 года на самолетах украинскую границу пересекли более 20,6 млн человек, что на 23 % превышает показатель 2018 года (16,7 млн человек). Доля украинцев среди путешественников, которые выбрали воздушные путешествия, выросла еще больше – более чем на 30 % (с 11,6 млн человек в 2018 году до 15,1 млн человек в 2019 году).

В то же время, морским транспортом украинскую границу в 2019 году пересекли почти 400 тысяч человек. Этот показатель в общем пассажиропотоке, хоть и незначительный, но по сравнению с 2018 годом вырос на 11,5 %.

Что касается пунктов пропуска на сухопутных участках госграницы Украины, то пассажиропоток с Евросоюзом в 2019 году оставался на уровне 2018 года. В прошлом году границу Украины со странами ЕС пересекли более 36,7 млн человек.

Подчеркивается, что почти на 10 % уменьшился пассажиропоток на российско-украинской границе. Если в 2018 году на этом участке пограничники оформили более 11 млн человек, то в 2019 – менее 10 млн. При этом границу с Россией пересекло на 800 тысяч украинцев меньше (7 млн человек).

Также в 2019 году существенно уменьшилось количество граждан, которые пересекли границу с Беларусью (на 9 %) и Молдовой (на 6,1 %).