Благодаря эффективной деятельности контрразведки Службы безопасности Украины в этом году к различным срокам и видам наказания всего было осуждено 90 человек, в том числе 24 - за государственную измену, 35 - за террористическую деятельность.

Об этом свидетельствуют итоги работы департамента контрразведки за 2019 год, сообщает пресс-служба СБУ.

Так, на 12 лет заключено бывшего сотрудника МВД Украины с Полтавщины, который передавал ФСБ РФ информацию о военных объектах, списки мобрезерва и данные о добровольцах и волонтерах региона.

В то же время, уличенный СБУ работник госконцерна “Укроборонпром”, который собирал сведения о модернизации и боевые характеристики отечественных военных самолетов, получил 9 лет тюрьмы.

Отмечается, что всего в этом году по материалам контрразведки СБУ начато 239 уголовных производств за преступления против основ национальной и общественной безопасности. Среди них:

– государственная измена (ст. 111 Уголовного кодекса Украины) – 57;

– шпионаж (ст. 114 УК) – 7;

– посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 УК) – 4;

– террористическая и диверсионная деятельность (ст. 113, 258, 258-3, 258-5, 260, 263 УК) – 54.

В СБУ подчеркнул, что также удалось предотвратить теракты в различных городах Украины. Например, к 10 годам лишения свободы приговорен диверсант, который по заданию так называемого МГБ ЛНР готовил подрыв железнодорожных путей на Харьковщине.

А бывший капитан милиции из Запорожья, который планировал взорвать многоэтажный жилой дом и железнодорожный переезд, получил 8 лет тюрьмы.

Проведет 5 лет за решеткой и террорист, который по заданию ФСБ планировал взрыв на “Харьковводоканале”.

На данный момент ведется следствие касательно ряда других разоблаченных агентов спецслужб РФ и квазиреспублик.