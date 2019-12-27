Об этом свидетельствуют итоги работы департамента контрразведки за 2019 год, сообщает пресс-служба СБУ.
Так, на 12 лет заключено бывшего сотрудника МВД Украины с Полтавщины, который передавал ФСБ РФ информацию о военных объектах, списки мобрезерва и данные о добровольцах и волонтерах региона.
В то же время, уличенный СБУ работник госконцерна “Укроборонпром”, который собирал сведения о модернизации и боевые характеристики отечественных военных самолетов, получил 9 лет тюрьмы.
Отмечается, что всего в этом году по материалам контрразведки СБУ начато 239 уголовных производств за преступления против основ национальной и общественной безопасности. Среди них:
– государственная измена (ст. 111 Уголовного кодекса Украины) – 57;
– шпионаж (ст. 114 УК) – 7;
– посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 УК) – 4;
– террористическая и диверсионная деятельность (ст. 113, 258, 258-3, 258-5, 260, 263 УК) – 54.
В СБУ подчеркнул, что также удалось предотвратить теракты в различных городах Украины. Например, к 10 годам лишения свободы приговорен диверсант, который по заданию так называемого МГБ ЛНР готовил подрыв железнодорожных путей на Харьковщине.
А бывший капитан милиции из Запорожья, который планировал взорвать многоэтажный жилой дом и железнодорожный переезд, получил 8 лет тюрьмы.
Проведет 5 лет за решеткой и террорист, который по заданию ФСБ планировал взрыв на “Харьковводоканале”.
На данный момент ведется следствие касательно ряда других разоблаченных агентов спецслужб РФ и квазиреспублик.
- В октябре сотрудники службы безопасности Украины задержали агента Федеральной службы безопасности Российской Федерации, который шпионил за украинскими военными.