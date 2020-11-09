В 2020 году доля русского языка на шести самых популярных национальных телеканалах Украины выросла до 46%.

Об этом говорится в аналитическом обзоре “Положение украинского языка в Украине в 2020 году” движения “Пространство свободы”.

“Пространство свободы” отследило вещание шести самых популярных национальных украинских телеканалов в конце октября 2020 (с 18:00 до 22:00 в четверг, 29 октября, и с 12:00 до 16:00 в субботу, 31 октября). Мониторинг продолжался 48 часов.

За это время активисты получили такие данные: на украинском языке программы шли 19 часов 40 минут (41% времени), программы на украинском и на русском языке – 6 часов 15 минут (13% времени), программы на русском языке – 22 часа 05 минут (46% времени ).

Два года назад, в 2018 году, доля программ на украинском языке составляла 64%, а на русском – 7%.

В 2019 году вещание на украинском составило 39%, а на русском – 27%.