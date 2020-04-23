Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
“В результате карантина для преодоления пандемии и глобального кризиса украинская экономика сократится на 5,0 % в 2020 году, но возобновит рост на уровне около 4 % в последующие годы”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что негативное влияние пандемии на украинскую экономику ожидается относительно краткосрочным, но достаточно мощным. Карантинные мероприятия уже уменьшили деловую активность, потребление и занятость населения. Сокращение глобального спроса также ограничивает экспортные возможности страны.
По прогнозам НБУ, влияние этих факторов на экономику ощутимо скажется на протяжении второго квартала этого года.
При этом в регуляторе отмечают, что постепенная отмена карантина приведет к восстановлению экономики во втором полугодии 2020 года.
“Этому будет способствовать также мягкая фискальная и монетарная политики. Увеличение правительством бюджетных расходов на преодоление кризиса и меры Национального банка по поддержанию банковской системы уменьшат негативное влияние пандемии на экономику”, – пояснили в пресс-службе.
- Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины на уровне “B”, но ухудшило прогноз по нему с “позитивного” до “стабильного”. Агентство также прогнозирует, что экономика Украины упадет в 2020 году на 6,5 %.