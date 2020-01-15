В 2020 году на ремонт дорог потратят 31,5 млрд грн: Кабмин утвердил их перечень

В 2020 году на ремонт и строительство дорог выделят около 31,53 миллиарда гривен. Сегодня, 15 января, Кабинет Министров Украины утвердил перечень дорог, которые будут восстанавливаться.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Отмечается, что прежде всего предусматривается выполнение ремонтно-строительных работ на наиболее разрушенных участках автомобильных дорог по основным маршрутам и продолжение строительства и ремонта объектов, работы на которых начато в прошлые годы, в частности:

М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка (через г. Винницу),

Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка, Строительство южного обхода г. Днепра,

Н-26 Чугуев – Меловое (через г. Старобельск),

Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье,

Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев,

Н-11 Днепр – Николаев (через г. Кривой Рог),

Н-03 Житомир – Черновцы.

“В 2020 году с Дорожного фонда будет направлено 31 млрд 528 млн 105 тыс. грн на финансирование работ по строительству, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения. Правительством уже утвержден перечень таких объектов. Будет восстановлено 1345 км дорог государственного значения и 3711 погонных метров мостов. Кроме дорог государственного значения, будут восстанавливаться также и дороги местного и территориального значения. Наша цель – отремонтировать 4000 километров дорог за 2020 год”, – отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.