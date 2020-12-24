В этом году приватизация принесла 2,5 миллиардов гривен в госбюджет, в 5 раз больше чем в прошлом году.

Об этом заявили в Фонде государственного имущества Украины.

“2,5 миллиардов гривен! Именно столько средств принесла в государственный бюджет приватизация в 2020-м году! Это в 5 раз больше чем в прошлом году (547 млн ​​грн) и в 10 раз больше чем 2018 (269 млн грн)”, – говорится в сообщении.

Также там отметили, что в течение года Фонд госимущества нашел инвесторов для 1884 объектов, в том числе 13 активов спиртовой отрасли.