Об этом заявили в Фонде государственного имущества Украины.
“2,5 миллиардов гривен! Именно столько средств принесла в государственный бюджет приватизация в 2020-м году! Это в 5 раз больше чем в прошлом году (547 млн грн) и в 10 раз больше чем 2018 (269 млн грн)”, – говорится в сообщении.
Также там отметили, что в течение года Фонд госимущества нашел инвесторов для 1884 объектов, в том числе 13 активов спиртовой отрасли.
- Ранее Фонд государственного имущества заявил о проведении приватизационного аукциона по ГП “Немировский спиртовой завод” и объявил масштабную приватизацию госпредприятий спиртовой отрасли.