Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому планируется призывать на срочную военную службу, начиная с 18 лет.

Об этом свидетельствует указ Президента №13 / 2020 “Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году”.

Так, в 2020 году проведение очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу состоится в апреле – июне и октябре-декабре.

“Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу”, – отмечается в указе.