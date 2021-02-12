В 2020 году экономика Великобритании росла вдвое быстрее в четвертом квартале, чем ожидалось, демонстрируя признаки устойчивости к ограничениям, связанным с коронавирусом, однако в конце 2020 пришла к худшей рецессии с 1709 года.

Об этом пишет Bloomberg.

В 2020 году валовой внутренний продукт вырос на 1% с октября по декабрь, чему способствовал бум строительства и государственных расходов. Производство сократилось на 9,9% за весь 2020 год, что немного ниже последних оценок налогово-бюджетной службы Великобритании. Это наибольший спад со времен Большого мороза зимой 1708—1709 годов, уничтожившего урожай по всей Европе.

Тем не менее цифры, опубликованные в пятницу, свидетельствуют о том, что успешное внедрение вакцины и рост сбережений домохозяйств во время карантина могут привести к резкому восстановлению в 2021 году.

Перспектива зависит от степени убытков, которые страна понесла от пандемии, и от того, как скоро правительство сможет извлечь выгоду из одной из самых быстрых в мире кампаний вакцинации и ослабить ограничения.

Министр финансов Риши Сунак сказал, что экономика проявила устойчивость зимой, но настаивает на том, что нужно действовать осторожно при снятии COVID-ограничений.

“Что ясно из данных, так это устойчивость и адаптируемость фирм и домохозяйств к тяжелым временам. Мы ожидаем активного восстановления экономики по мере снятия ограничений”, – сказал Дин Тернер, экономист UBS Global Wealth Management.

При этом фунт стерлинга практически не изменился, упав на 0,2% до 1,3793 доллара по состоянию на 8:07 утра по лондонскому времени. Государственные облигации также мало изменились.

Главный экономист BOE Энди Холдейн сказал, что центральный банк ожидает, что потребители высвободят около 250 миллиардов фунтов (345 миллиардов долларов) сбережений, которые домохозяйства накопили, пока экономика была заблокирована.

ВВП в четвертом квартале по-прежнему был на 7,8% ниже, чем годом ранее.

Кроме того, издание пишет, что пока мало надежд на возвращение в ближайшее время объема производства на докризисную траекторию. Предполагается, что Великобритании придется жить с более высоким уровнем безработицы и государственными заимствованиями еще долгие годы. Экономика выросла на 1,2% только в декабре, возместив часть потерь предыдущего месяца, когда Англия была помещена в четырехнедельный карантин.