Мяу, вот и наступил 2021-й! Год, которого все так ждали и на который возлагали большие надежды. В микрокредитовании тоже кое-что изменится. Скажу по секрету, получить кредит теперь можно будет быстрее и проще. А все благодаря новым сервисам, которые предложат МФО своим клиентам уже в этом году! Интересно? Сейчас все расскажу. Садись удобнее и слушай!

BankID: новая система идентификации в МФО

Верификация заемщика – важный этап, без которого ни одна компания не выдаст деньги в долг. Ранее процедура подтверждения личности занимала около 10 минут, при этом результат часто вызывал сомнения. Не так давно в Украине заработала система BankID. С ее помощью можно пройти идентификацию через проверку счета в банке. Многие МФО уже воспользовались этой возможностью и установили соответствующие кнопки в личных кабинетах пользователей.

Сегодня в Украине работают две системы BankID: на базе НБУ и ПриватБанка. Для прохождения верификации, нужно чтобы ваш банк был участником системы.

Идентификация через BankID выгодна для заемщика и вот почему:

подтвердить личность можно нажатием одной кнопки (вся информация уже проверена и сохранена в базе банка, в котором обслуживается клиент)

это безопасно и надежно: МФО может получить информацию о заемщике только через банк без вмешательства третьих лиц – вероятность утечки данных равна нулю;

больше доверия: при регистрации через BankID у заемщика будет больше шансов получить кредит без отказа.

Многие компании уже сегодня используют BankID. Внедрение данной системы получило много положительных отзывов со стороны заемщиков.

Дія: кредит без фото паспорта за 5 минут

Никак не получается сделать качественное Селфи с паспортом? Теперь это не проблема. В 2021 году в МФО появится возможность пройти идентификацию личности через приложение Дія. Для этого понадобятся электронные документы (загранпаспорт и ID карта), а также мобильный телефон. Заемщику нужно будет дать разрешение на отправку копий документов кредитору. На этом все! Для продолжения клиенту нужно будет дозаполнить анкету и верифицировать карту. Компания рассмотрит заявку и сразу же сообщит решение.

Как получить кредит в Тенго в 2021 году?

Тенго также готовит для своих заемщиков много интересного и полезного. У новых клиентов появится возможность пройти быструю идентификацию через Дія и BankID. Станут доступными новые способы погашения займов. Регулярно будут проводиться розыгрыши и акции с возможностью получить скидку на кредит или выиграть ценный приз.

Напомним, что в Тенго можно получить кредит на сумму до 15 000 гривен уже при первом обращении. Доступный срок погашения – 30 дней. Как для новых, так и для постоянных клиентов ссуды выдаются под 1% в день.