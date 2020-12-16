Covid-19 Украина

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В 2021 году Рада станет украинцам на 500 млн грн дороже

Деятельность парламента в следующем году обойдется налогоплательщикам в 500 млн гривен дороже, чем в 2020-м.

Среда, 16 декабря 2020, 17:58

Такие цифры заложены в Постановлении о смете Верховной Рады Украины на 2021 год.

Согласно новой смете, по сравнению с 2020 годом расходы ВР увеличатся больше чем на полмиллиарда – с 2 миллиардов 7 миллионов 430,7 тысяч грн в этом году до 2 миллиардов 535 миллионов 662,2 тысяч грн.

Из них на осуществление законотворческой деятельности ВР предусмотрено 1,295 млрд гр; на обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности парламента – 1,156 млрд грн.

На управление делами предусмотрено финансирование в размере  746,7 млн грн; на автобазу – 150,3 млн грн; в Институт законодательства – 20,5 млн грн; на управление административными зданиями – 234,7 млн грн; на столовую – 4,1 млн грн; на освещение деятельности ВР через средства телевидения и радиовещания и финансовую поддержку издания газеты “Голос Украины” – 83,7 млн грн.

Зарплатный фонд депутатов с учетом налогов составит 655 млн гривен. Если разделить его на 423 нардепа, то каждый из них за 2021 заработает почти по 1550 000грн.

Принятая смета также утверждает нормы расходов на одного народного депутата в 2021-й год. Так, каждому парламентарию предусмотрены средства в размере 7,5 тыс грн в месяц для компенсации стоимости проезда по территории Украины; 167 грн в месяц – на оплату содержания помещений в избирательных округах.

Также на одного народного депутата предусмотрено выделение суммы 1500 грн в год – на канцелярские принадлежности; 4890 грн в год – на городские, междугородные телефонные разговоры; 8 тыс грн – на оплату командировок помощников-консультантов народных депутатов в избирательные округа; 670 грн – на возмещение расходов для организации и проведения встреч с избирателями.

Для компенсации стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера каждому депутату выделят 237 250 грн в 2021 году.

Напомним, что по результатам голосования проект закона о Государственном бюджете Украины на 2021 был принят во втором чтении 290 голосами и 289 голосами “за” – в целом.

Теги: бюджет, бюджет, Верховная Рада, зарплата, народные депутаты, парламент

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