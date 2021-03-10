В 2021 году мировая экономика восстановится после глубокой рецессии, вызванной COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Всемирного банка.

Тем не менее это восстановление будет сдержанным. Глобальный объем производства окажется значительно ниже допандемического уровня, но даже этот скромный подъем может быть сорван из-за ряда рисков: задержек в вакцинации населения, огромных долгов, накопленных многими странами с формирующимся рынком.

Во Всемирном банке считают, что для поддержки “этого хрупкого роста экономики” жизненно важно сдержать пандемию и ускорить повсеместную вакцинацию, несмотря на логистические препятствия во многих развивающихся странах.

По прогнозам, мировая экономика вырастет на 4% в 2021 году после спада на 4,3% в прошлом году – четвертой по величине глобальной рецессии за последние 150 лет. Большая рецессия наблюдалась во времена двух мировых войн и Большой депрессии (1929-1939 гг.).

Производство в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах в целом вырастет на 5% в этом году.

Большая часть прироста ВВП в этом году будет за счет Китая.

За исключением Китая, страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны, по прогнозам, будут расти более умеренными темпами – 3,4% в 2021 году.

Среди стран с низкими доходами ожидается возобновление экономического роста на 3,3% в 2021 году.

Несмотря на прогноз роста, если все пойдет достаточно хорошо, перспективы остаются весьма неопределенными.

Если процесс вакцинации будет отложен, это приведет к более слабому и более длительному выздоровлению мировой экономики – тогда рост оценивается на уровне лишь 1,6%.