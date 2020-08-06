2 августа 2027 года произойдет солнечное затмение - Луна заслонит Солнце и отбросит свою тень на Землю.

Об этом сообщает издание Forbes.

Продолжительность затмения прогнозируется 6 минут и 20 секунд.

Астрономы считают, что это самое продолжительное полное солнечное затмение в этом столетии. Хотя в 2009 году было более длительное затмение, оно было над океаном и в основном закрывалось облаками. Полное солнечное затмение 2027 года будет самым продолжительным на суше с 1991 года до 2114 года.

Затмение можно будет наблюдать в Испании, Марокко, Алжире, Тунисе, Ливии, Египте, Судане, Саудовской Аравии, Йемене и Сомали. Вот карта.

Считается, что лучшие места для просмотра полного солнечного затмения 2027 года в Египте.