Об этом проинформировали в пресс-службе ЦИК.

При этом 71 из 281 сотрудников находятся на больничном.

“В ЦИК подтверждено 34 случая заболевания коронавирусом. 71 из 281 сотрудников – сейчас на больничном. Многие из них продолжает работать дистанционно”, – отмечается в сообщении.

В ЦИК заверили, что принимают “все возможные меры безопасности”:

• температурный скрининг работников дважды в день;

• осмотр врачами людей, у которых есть подозрение на болезнь или которые контактировали с больными;

• сквозное проветривание и дезинфекция помещений;

• минимизация контактов и тому подобное.

“Учитывая сложность избирательного процесса, отмечаем, что продолжаем работать, чтобы обеспечить надлежащую подготовку и проведение выборов (местных выборов 25 октября, – ред.)”, – уточнили в ЦИК.