Об этом проинформировали в пресс-службе ЦИК.
При этом 71 из 281 сотрудников находятся на больничном.
“В ЦИК подтверждено 34 случая заболевания коронавирусом. 71 из 281 сотрудников – сейчас на больничном. Многие из них продолжает работать дистанционно”, – отмечается в сообщении.
В ЦИК заверили, что принимают “все возможные меры безопасности”:
• температурный скрининг работников дважды в день;
• осмотр врачами людей, у которых есть подозрение на болезнь или которые контактировали с больными;
• сквозное проветривание и дезинфекция помещений;
• минимизация контактов и тому подобное.
“Учитывая сложность избирательного процесса, отмечаем, что продолжаем работать, чтобы обеспечить надлежащую подготовку и проведение выборов (местных выборов 25 октября, – ред.)”, – уточнили в ЦИК.
- По состоянию на 9 октября в Украине зафиксирован новый рекорд – 5804 случая заражения коронавирусом COVID-19.
- В Украине с понедельника, 12 октября, начнет действовать новое эпидемическое зонирование (разделение на зоны карантина). Так, Киев вновь перешел в “оранжевую” зону.