В Украине продолжают сохранятся сложные погодные условия. Из-за сильных заметов в 4 областях ограничено движение транспорта на дорогах.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, действуют ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта:

Волынская область – на автодороге Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка) и Т-03-05 Нововолынск-Михайловка (участок Павловка -Локачи);

Ивано-Франковская область – на а/д Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок Коломыя – Городенка) и Р-20 Снятин-Тязив (участок Снятин – Городенка).

Львовская область – введено ограничение движения для тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств на автодорогах местного значения в пределах области.

Также из-за сильных порывов ветра и образования сугробов введены ограничения:

Ровенская область – ограничено движение всех транспортных средств, кроме спецтехники, на автодорогах государственного значения в пределах области.

“Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлечено около 1540 человек и 1220 единиц техники. На въездах в Киев продолжают функционировать 8 пунктов обогрева ГСЧС (с начала непогоды оказана помощь более 350 лицам). Подразделениями ГСЧС в течение суток высвобождено из снежных заносов 1050 транспортных средств, в том числе 26 карет скорой помощи и 12 автобусов, оказана помощь около 1 240 человек”, – сообщили спасатели.