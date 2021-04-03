В 47 американских штатах законодатели внесли законопроекты, направленные на ужесточения процесса голосования на выборах.

Об этом свидетельствуют данные Центра правосудия Бреннана при Нью-Йоркском университете.

В отчете сказано, что по состоянию на 24 марта в 47 штатах был внесен 361 законопроект, ограничивающий голосование на каких-либо выборах. Это на 43% больше, чем месяцев ранее.

Около половины этих законопроектов существенно затрудняют процесс голосования по почте. При этом, фактически каждый четвертый американец воспользовался таким способом на выборах президента США в ноябре.

Наибольшее количество таких законопроектов зарегистрировано в штатах Техас (49), Джорджия (25) и Аризона (23).

В прошлом году, когда большинство было у Республиканской партии, таких законопроектов было гораздо меньше по всей стране. В феврале 2020 года было всего 35 законопроектов в 15 штатах.

На сегодняшний день республиканцы контролируют обе палаты законодательных собраний в 30 штатах.

Три штата, где пока не заявили о необходимости принять законопроекты, ограничивающие права избирателя, это Делавэр, Огайо и Вермонт.

В штате Техас много законопроектов направлены на то, чтобы “чистить” списки избирателей.