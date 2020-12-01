На это обратил внимание аналитик гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев.

Клюжев отметил, что 14 из 18 городов, в которых 15, 22 и 29 ноября уже состоялся второй тур выборов мэра, победителями стали кандидаты, 25 октября получившие первый результат. При этом в 9 из 14 таких городов разрыв между кандидатами во время первого тура был более 10%.

В других 4 городах победу одержали кандидаты, занявшие 25 октября второе место (Бердянск, Ровно, Славянск, Каменец-Подольский), однако разрыв между лидерами гонки был невелик.

“Во всех городах, где вторые стали первыми, разрыв между двумя кандидатами был менее 5%. Наименьшим был разрыв в первом туре в Славянске между кандидатом от ОПЗЖ и действующим мэром, выдвиженцем “Оппозиционного блока” (менее 1%)”, — отметил Клюжев.

Аналитик также обратил внимание на то, что в 10 городах (Днепр, Дрогобыч, Львов, Славянск, Ужгород, Черкассы, Одесса, Сумы, Николаев, Краматорск) во второй тур вышли действующие мэры. Во всех городах кроме Краматорска действующие мэры выиграли второй тур.

При этом эти 8 действующих мэров имели лидерство еще в первом туре выборов (кроме мэра Славянска), а разрыв между конкурентами в 5 из 8 случаев был более 10% (исключением стали Львов, Ужгород и Николаев).

По словам Клюжева, после этих выборов может снова разгореться дискуссия по поводу целесообразности проведения второго тура выборов по правилам, которые существуют сейчас.

“Нас с большой вероятностью ждет парламентская дискуссия о целесообразности “второго тура”, или установлении предельного разрыва между двумя первыми кандидатами, после которого повторное голосование не проводится”, — отметил аналитик.