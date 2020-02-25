Об этом сообщается на странице Ukrainian Cyber Alliance в Facebook.

Следственные действия проходят по местам регистрации Шона Таунсенда, Александра Галущенко и Андрея Перевезия.

“Сейчас у нас нет более детальной информации относительно причин таких действий. Мы связываем эти действия Национальной полиции Украины с политическим давлением на наших активистов”, – заявили в организации.

Как стало известно, обыск в доме у Андрея Перевезия проводился по решению Малиновского районного суда Одессы по делу о взломе информационных табло местного аэропорта, где появились фото известной экоактивистки Греты Тунберг. Этот взлом случился 16 октября 2019 г.: на табло аэропорта появилось фото Тунберг с подписью Fuck you Greta.

Фото: Роман Бурко

В “Киберальянсе” подтвердили, что обыски проводятся в рамках дела о взломе.

Позже в Нацполиции объяснили, с чем связаны обыски у киберактивистов.

“Правоохранители Одесской области проводят следственные действия в уголовном производстве по факту несанкционированного вмешательства в информационные системы одесского аэропорта”, – говорится в сообщении.

Оперативное сопровождение в производстве осуществляют работники Департамента киберполиции и СБУ в Одесской области под процессуальным руководством одесской местной прокуратуры № 2.

“В октябре прошлого года неизвестные совершили несанкционированное вмешательство в информационные системы ООО “Международный аэропорт “Одесса”. Это событие было квалифицировано по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи)”, – сообщается на сайте.

Также полиция сообщает, что в ходе досудебного расследования были установлены лица, которые могут быть причастны к совершению этого уголовного преступления: “Сейчас у фигурантов продолжаются санкционированные обыски, в ходе которых изымается техническое оборудование, с помощью которого, вероятно, происходило это преступление. Все изъятое будет направлено на экспертизу”.

В полиции отметили, что указанные действия наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

“Украинский киберальянс” – объединение активистов из разных городов Украины и стран мира, возникшее в 2016 году. Его члены занимаются противодействием российской агрессии в Украине.

В октябре 2016 г. активисты получили доступ к почтовым ящикам приемной аппарата помощника президента РФ Владислава Суркова. На сайте международного волонтерского сообщества “ИнформНапалм” было обнародовано содержимое двух почтовых ящиков приемной Суркова, в них неизвестные подробности минского процесса, планы дестабилизации ситуации в Украине, планы федерализации Украины и другие материалы, которые доказывают, что Россия на самом высоком уровне причастна к войне на востоке Украины. Аутентичность “слива” подтвердили международные организации, публикации о SurkovLeaks вышли в ведущих западных изданиях.

В ноябре 2017 г. было обнародовано содержимое еще двух почтовых ящиков, принадлежащих людям из окружения Суркова, в частности, Инала Ардзинбы, главного советника управления президента России по делам СНГ, первого заместителя Владислава Суркова. Он курировал и финансировал проекты так называемой “мягкой федерализации” Украины: “Слобожанщина”, “Порто-франко”, “Народная республика Бессарабия”, “Народный Совет Николаева”.