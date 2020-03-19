Об этом сообщает американский телеканал CNN.

У республиканца от штата Флорида рассказали, что у него был сильный жар и головная боль.

В пресс-службе Диаса-Баларта отметили, что в субботу он сдал тест на коронавирус и спустя какое-то время получил положительный результат. Вскоре политик сообщил, что сейчас чувствует себя уже намного лучше.

“В субботу вечером у конгрессмена Диаса-Баларта появились симптомы, включая жар и головную боль. Некоторое время назад его уведомили о том, что он дал положительный результат на COVID-19”, – сказано в сообщении.

С зараженным конгрессменом контактирует врач Капитолия. Также медик оценивает состояние пациента и составляет карту общения и контактов политика с другими коллегами, предлагая им самоизоляцию.

Конгрессмен принял решение самоизолироваться после получения позитивного теста.

Также на самоизоляцию отправились представители Конгресса от штатов Флорида, Миссури, Нью-Йорк.

В целом, на самоизоляцию ушли уже 14 законодателей.