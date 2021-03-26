В «Бабьем Яру» сводят синагогу, которая по документам МАФ

Об этом сообщает столичное издание Big Kyiv.
Отмечается, что синагогу возводят в рамках подготовки к 80-й годовщине со дня трагедии. В настоящее время заложен своеобразный фундамент и балки для возведения стен. Открыть синагогу планируют уже в апреле.
По данным издания, к строительству этого частного объекта причастны российские миллиардеры еврейского происхождения, ведущие успешно бизнес в путинской России. Сооружение происходит под постоянным наблюдением охраны.
В то же время еврейская община во главе с Иосифом Зисельсом заявила, что этот участок является частью православного кладбища, а это значит, что строить синагогу там недопустимо.
“Еврейская религиозная традиция однозначно запрещает любое строительство на местах кладбищ и массовых захоронений. Попытка построить синагогу на земле православного кладбища является оскорблением еврейских духовных и нравственных ценностей, а также откровенной провокацией против православных верующих”, – сказал Зисельс.
План развития заповедника подтверждает, что территория бывшего Кирилловского православного кладбища является одним из древнейших киевских некрополей. Кроме того, она является охранной зоной, в которой строить нельзя.
“Авторы частного проекта хотели доказать, что там нет захоронений и организовали посреди зимы раскопки ориентировочно на глубине 1,5 метра и наткнулись на остатки человеческого черепа. Вместо того, чтобы вызвать полицию при обнаружении человеческих останков, они вернули череп назад в землю”, – рассказал сотрудник заповедника, ученый Михаил Гутор.
Известно, что раскопки в конце декабря-начале января поручили частному предприятию “Память и слава», а не авторитетному государственному Институту археологии. В то же время с администрацией заповедника “Бабий Яр” касательно строительства синагоги никто не советовался. Их позицию не учитывали.
В заповеднике говорят, согласно проекту документов синагога значится как малая архитектурная форма (МАФ). Однако разрешение на ее возведение выдал лично министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и городской Департамент охраны культурного наследия КГГА.
Почему проект мемориала “Бабий Яр” критикуют?
Мемориальный центр Холокоста “Бабий Яр” в Украине основали в 2016 году. По плану в 2023 году на месте урочища Бабий Яр в Киеве должны открыть мемориал с музеем и исследовательской зоной.
Однако проект раскритиковали за то, что он финансируется российскими олигархами Михаилом Фридманом и Германом Ханом. Они решили поставить руководителем Илью Хржановского (российского режиссера фильма “Дау. Дегенерация”).
Однако в апреле прошлого года в Сети разгорелся громкий скандал из-за привлечения к съемкам фильма “Дау. Дегенерация” Хржановского младенцев из украинских детских домов.
На фоне скандала всплыло, что Хржановский также является художественным руководителем Мемориального центра “Бабий Яр”. Началось публичное обсуждение предложенной им концепции мемориала.
В ее основе “сочетание перформативних и исследовательских практик”. Главная цель таких практик — “взгляд человека на себя сквозь гиперреальность”. Для этого посетитель будущего музея должен пройти через такие пространства как “зона личных историй”, “историческая нарративная зона Бабий Яр”, “ритуальная столовая” или же “молитвенная зал”. На посетителя должны влиять звуки и запахи, ощущение влажности и неуверенность относительно длины маршрута.
Какой-то отрезок маршрута придется пройти в полном молчании, но при этом и сделать свой “этический выбор”, по примеру “Стэнфордского тюремного эксперимента”, или же экспериментов “доброго самаритянина” или “апатичного наблюдателя”. Внесенные Хржановским идеи вызывают множество этических вопросов, как и и его фильм “Дау. Дегенерация”. Почему — #Буквы рассказывали в материале.
После скандала несколько десятков культурных деятелей и народные депутаты обращались к Мемориальному центру “Бабий Яр” с требованием уволить скандального режиссера с должности художественного руководителя.
Из-за ситуации вокруг режиссера с РФ бывший главный историк проекту Мемориального центра “Бабий Яр” Карел Беркгоф заявил, что больше не может публично поддерживать его “по этическим соображениям”.
Сам Хржановский ответил на критику, обвинив тех, кто выступает против его концепции, в антисемитизме. К тому же, по его мнению, скандалы вокруг его проектов устраивает “преступная группа”.
“В России это делает государство, а в Украине — группа лиц, которым больше подходит название “организованная преступная группа”. Люди, которые подогревают скандалы и инсинуации вокруг проекта, отбрасывают Украину от ее европейского пути в средневековье”, — заявил Хржановский.
В конце июля состоялась веб-конфереция при участии президента Украины Владимира Зеленского, мэра Киева Виталия Кличко, членов наблюдательного совета фонда “Мемориал Холокоста “Бабий Яр” и международных партнеров, посвященная строительству мемориала. Отметим, что одним из членов наблюдательного совета является брат мэра столицы Владимир Кличко.
Во время встречи Зеленский выступил в поддержку проекту мемориала.
При этом в пресс-релизе Мемориального центра не было указано, о каком именно проекте идет речь. Бывший глава Института национальной памяти, нардеп от “Европейской Солидарности” Владимир Вятрович объяснил, что глава государства поддержал альтернативный проект мемориализации Бабьего Яра, предложенный Хржановским.
- 4 февраля правоохранители закрыли уголовное дело в отношении возможного пытки младенцев из украинских детских домов во время съемок фильма “Дау. Дегенерация” российского режиссера Ильи Хржановского.