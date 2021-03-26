В «Бабьем Яру» сводят синагогу, которая по документам МАФ

На территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" сводят каркас будущей синагоги в ареоле православного и еврейского кладбищ.

Об этом сообщает столичное издание Big Kyiv.

Отмечается, что синагогу возводят в рамках подготовки к 80-й годовщине со дня трагедии. В настоящее время заложен своеобразный фундамент и балки для возведения стен. Открыть синагогу планируют уже в апреле.

По данным издания, к строительству этого частного объекта причастны российские миллиардеры еврейского происхождения, ведущие успешно бизнес в путинской России. Сооружение происходит под постоянным наблюдением охраны.

В то же время еврейская община во главе с Иосифом Зисельсом заявила, что этот участок является частью православного кладбища, а это значит, что строить синагогу там недопустимо.

“Еврейская религиозная традиция однозначно запрещает любое строительство на местах кладбищ и массовых захоронений. Попытка построить синагогу на земле православного кладбища является оскорблением еврейских духовных и нравственных ценностей, а также откровенной провокацией против православных верующих”, – сказал Зисельс.

План развития заповедника подтверждает, что территория бывшего Кирилловского православного кладбища является одним из древнейших киевских некрополей. Кроме того, она является охранной зоной, в которой строить нельзя.

“Авторы частного проекта хотели доказать, что там нет захоронений и организовали посреди зимы раскопки ориентировочно на глубине 1,5 метра и наткнулись на остатки человеческого черепа. Вместо того, чтобы вызвать полицию при обнаружении человеческих останков, они вернули череп назад в землю”, – рассказал сотрудник заповедника, ученый Михаил Гутор.

Известно, что раскопки в конце декабря-начале января поручили частному предприятию “Память и слава», а не авторитетному государственному Институту археологии. В то же время с администрацией заповедника “Бабий Яр” касательно строительства синагоги никто не советовался. Их позицию не учитывали.

В заповеднике говорят, согласно проекту документов синагога значится как малая архитектурная форма (МАФ). Однако разрешение на ее возведение выдал лично министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и городской Департамент охраны культурного наследия КГГА.