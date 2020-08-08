Соответствующее решение приняли в субботу, 8 августа, местные власти, сообщает французский общественный телеканал France 24.

Так, со следующей недели жителям и гостям города, а также столичного региона Иль-де-Франс придется носить защитную маску на отдельных улицах и в определенных районах.

Нововведение вступит в силу с 8:00 10 августа. Под действие новой нормы будут подпадать лица в возрасте от 11 лет.

Новые предписания распространяются на самые многолюдные районы и улицы города.

Так, маски необходимо будет носить на берегах Сены и вдоль канала Сен-Мартен, в парке Ла-Виллет и на Монмартре, а также на открытых рынках и в других местах, где сложно соблюдать социальную дистанцию, информирует издание Le Figaro. В общей сложности, новые нормы могут затронуть более сотни улиц столицы Франции.

При этом такие популярные туристические объекты, как Эйфелева башня, Триумфальная арка и Елисейские поля, пока что не были перечислены, информирует агентство Reuters.

Данное распоряжение будет действовать в течение одного месяца. В префектуре Парижа пообещали детализировать список улиц и кварталов, где будут действовать новые правила.

Обязательный масочный режим на улице также вводят в четырех департаментах вокруг Парижа: О-де-Сен, Сен-Сен-Дени, Валь-де-Марн и Валь-д’Уаз.

“Многое указывает на то, что с середины июля наблюдается рост темпов распространения коронавируса в регионе”, – объяснили новшество в городском управлении полиции.

Отмечается, что в настоящее время в Париже и ближайших окрестностях ежедневно фиксируют по 400 новых случаев инфицирования. Уровень заболеваемости особенно высок в возрастной категории от 20 до 30 лет.

В пятницу во Франции сообщили о 2288 новых случаях COVID-19. Этот показатель намного превышает статистику заболеваемости за предыдущие недели.

  • С 20 июля власти Франции обязали граждан носить маски во всех общественных местах закрытого типа. Нарушителям грозит штраф в размере 135 евро. До этого обязательным было ношение масок только в общественном транспорте.