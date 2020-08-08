С понедельника, 10 августа, в Париже (Франция) вводится обязательное ношение масок на наиболее оживленных улицах.

Соответствующее решение приняли в субботу, 8 августа, местные власти, сообщает французский общественный телеканал France 24.

Так, со следующей недели жителям и гостям города, а также столичного региона Иль-де-Франс придется носить защитную маску на отдельных улицах и в определенных районах.

Нововведение вступит в силу с 8:00 10 августа. Под действие новой нормы будут подпадать лица в возрасте от 11 лет.

Новые предписания распространяются на самые многолюдные районы и улицы города.

Так, маски необходимо будет носить на берегах Сены и вдоль канала Сен-Мартен, в парке Ла-Виллет и на Монмартре, а также на открытых рынках и в других местах, где сложно соблюдать социальную дистанцию, информирует издание Le Figaro. В общей сложности, новые нормы могут затронуть более сотни улиц столицы Франции.

При этом такие популярные туристические объекты, как Эйфелева башня, Триумфальная арка и Елисейские поля, пока что не были перечислены, информирует агентство Reuters.

#COVID19 😷 | Le port du masque sera obligatoire à #Paris dans les zones à forte fréquentation de personnes à compter du lundi 10 août à 8h.https://t.co/HOfho8JcQn

Pour plus de détails consultez notre communiqué de presse 👇 pic.twitter.com/cPigy6eWge — Préfecture de Police (@prefpolice) August 8, 2020

Данное распоряжение будет действовать в течение одного месяца. В префектуре Парижа пообещали детализировать список улиц и кварталов, где будут действовать новые правила.

Обязательный масочный режим на улице также вводят в четырех департаментах вокруг Парижа: О-де-Сен, Сен-Сен-Дени, Валь-де-Марн и Валь-д’Уаз.

#COVID19 😷 | Renforcement des mesures de prévention en IDF.

Le préfet de Police et les préfets du 93, 92, 94 et 95 rendent le port du masque obligatoire dans certaines zones à forte concentration de personnes dans l’agglomération parisienne à partir du lundi 10 août 2020 à 8h00. pic.twitter.com/QUtjnwi9DG — Préfecture de Police (@prefpolice) August 8, 2020

“Многое указывает на то, что с середины июля наблюдается рост темпов распространения коронавируса в регионе”, – объяснили новшество в городском управлении полиции.

Отмечается, что в настоящее время в Париже и ближайших окрестностях ежедневно фиксируют по 400 новых случаев инфицирования. Уровень заболеваемости особенно высок в возрастной категории от 20 до 30 лет.

В пятницу во Франции сообщили о 2288 новых случаях COVID-19. Этот показатель намного превышает статистику заболеваемости за предыдущие недели.