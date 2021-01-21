В четверг, 21 января, в столице Ирака - Багдаде произошел двойной теракт, в результате которого погибли не менее 23 человек и более 50 получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

Иракские военные заявили, что двое смертников в жилетах со взрывчаткой подорвались среди покупателей на переполненном рынке на площади Таяран в центре Багдада.

Absolutely heartbreaking. Twin suicide bombings have hit an open-air #Baghdad market on Thursday. 20 dead and 40 wounded so far. This is the moment of second suicide explosion.#PrayForBaghdad @akhbarpic.twitter.com/HlWvyy2IRM — Jenan Moussa (@jenanmoussa) January 21, 2021

Представитель министерства внутренних дел сообщил, что число погибших составило не менее 23 человек, и ожидается, что оно возрастет, поскольку некоторые из раненых находятся в критическом состоянии.

Иракские власти назвали взрывы террористическим инцидентом, за которыми обычно стоят представители Исламского государства.

Отмечается, что после разгрома боевиков Исламского государства в 2017 году теракты смертников в иракской столице стали редкостью. Последний произошел в январе 2018 года. Тогда погибли по меньшей мере 27 человек.

Боевики из этой группировки остаются в Ираке, ведя мятеж против иракских войск и нападая на местных властей в северных районах страны.

Правительственные и военные чиновники в настоящее время не считают, что Исламское государство способно захватить значительную территорию, но заявляют, что оно продолжит совершать нападения, угрожающие стабильности и безопасности Ирака.

Warning: Graphic content, aftermath of the twin suicide bombing in an Iraqi street market this morning #Baghdad pic.twitter.com/Q1249tGAiz — Middle East News (@MEDotNews) January 21, 2021