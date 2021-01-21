Об этом сообщает Reuters.
Иракские военные заявили, что двое смертников в жилетах со взрывчаткой подорвались среди покупателей на переполненном рынке на площади Таяран в центре Багдада.
Absolutely heartbreaking. Twin suicide bombings have hit an open-air #Baghdad market on Thursday. 20 dead and 40 wounded so far. This is the moment of second suicide explosion.#PrayForBaghdad @akhbarpic.twitter.com/HlWvyy2IRM
— Jenan Moussa (@jenanmoussa) January 21, 2021
Представитель министерства внутренних дел сообщил, что число погибших составило не менее 23 человек, и ожидается, что оно возрастет, поскольку некоторые из раненых находятся в критическом состоянии.
Иракские власти назвали взрывы террористическим инцидентом, за которыми обычно стоят представители Исламского государства.
Отмечается, что после разгрома боевиков Исламского государства в 2017 году теракты смертников в иракской столице стали редкостью. Последний произошел в январе 2018 года. Тогда погибли по меньшей мере 27 человек.
Боевики из этой группировки остаются в Ираке, ведя мятеж против иракских войск и нападая на местных властей в северных районах страны.
Правительственные и военные чиновники в настоящее время не считают, что Исламское государство способно захватить значительную территорию, но заявляют, что оно продолжит совершать нападения, угрожающие стабильности и безопасности Ирака.
Warning: Graphic content, aftermath of the twin suicide bombing in an Iraqi street market this morning #Baghdad pic.twitter.com/Q1249tGAiz
— Middle East News (@MEDotNews) January 21, 2021
- Вечером в понедельник, 2 ноября, возле синагоги в Вене были слышны выстрелы. В результате теракта два человека погибли, еще 15 ранены. Одного из нападавших полиция застрелила, а искала полиция. Джихадисты заявили о причастности к теракту.
- Еврейская община Австрии принял решение о временном закрытии всех синагог в стране после терактов в Вене. В целях безопасности также закрыли все еврейские учреждения. Глава министерства внутренних дел Австрии Карл Нехаммер назвал имя убитого в ночь на 3 ноября венского террориста. Террористу было 20 лет, его звали Кайт Фейзулла, он был родом из Северной Македонии и ранее имел судимость за связь с “Исламским государством”.
- 3 ноября австрийская полиция провела антитеррористический рейд в Линце и задержала одного из подозреваемых в терактах в Вене.