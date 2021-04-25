Щонайменше 27 осіб загинули й 46 отримали поранення в результаті пожежі в лікарні з COVID-хворими Ібн Хатіба на південному сході столиці Іраку Багдада.

Про це агентству Reuters повідомили медичні джерела в трьох довколишніх лікарнях.

Пожежа в лікарні Ібн Хатіба в районі моста Діяла в іракській столиці сталася через вибух кисневого балона.

Голова підрозділу цивільної оборони Іраку заявив, що пожежа спалахнула у відділенні легеневої реанімації. У лікарні перебували 120 осіб, 90 з них вдалося врятувати. Зараз вогонь локалізовано.

За словами свідка, під час пожежі люди вистрибували з вікон, родичі пацієнтів намагалися рятувати своїх близьких та інших хворих.

“Спочатку був вибух… Вогонь поширився швидко як паливо. Я знайшов дівчину років 19, вона задихалася. Я взяв її на плечі й побіг вниз. Люди стрибали, лікарі падали на машини. Всі стрибали. І я продовжував підійматися звідти, хапав людей і знову спускався”, – сказав родич одного з пацієнтів.

Прем’єр-міністр Іраку Мустафа аль-Кадхімі наказав провести розслідування інциденту.

“Такий інцидент є доказом недбалості, і тому я наказав негайно почати розслідування і затримати менеджера лікарні та начальників служби безпеки й обслуговування до тих пір, поки ми не виявимо винних і не залучимо їх до відповідальності”, – повідомила його пресслужба в Twitter.

За інформацією міністерства охорони здоров’я Іраку, за час епідемії на COVID-19 захворіли 1025288 осіб, 15 217 померли.