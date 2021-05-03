У Бангладеш зіткнулися вантажне судно з піском та пасажирський катер. Рятувальні роботи тривають.

Про це повідомляє агентство France24.

Інцидент стався на річці Падма в місті Шибчар. Поліція інформує, що швидкісний катер перевозив близько 30 пасажирів з міста Мава. Щонайменше 26 осіб загинули.

“Станом на сьогодні ми вилучили 26 тіл, включаючи жінку. Ми також врятували п’ять постраждалих людей, серед яких троє дітей”, – заявив представник поліції Амір Хоссейн AFP.

За його словами, носова частина пасажирського катера була знищена після кораблетрощі. Поліція, пожежники та рятувальні команди збройних сил проводять пошуково-рятувальні роботи, оскільки кілька людей залишаються зниклими безвісти.

Подібні аварії на воді часто трапляються в Бангладеш, що знаходиться в дельті, де перетинаються десятки річок. Експерти пов’язують більшість цих нещасних випадків з поганим обслуговуванням човнів, невисокими стандартами безпеки і перевантаженістю судів.