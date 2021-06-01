Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Хабіба Талукдера, відомого як Тигр Хабіб, затримали після 20 років розшуку, на його арешт було видано три ордери.

Чоловік орудував в мангровому лісі Сундарбан на кордоні між Індією і Бангладеш.

Зазначається, що в цьому районі проживає найбільша в світі популяція бенгальських тигрів. У дикій природі їх залишилося всього кілька тисяч.

Офіцер Абдул Манани повідомив, що і поліція, і лісове управління протягом багатьох років намагалися заарештувати Талукдера.

“Він таємно проник в Сундарбан і полював на диких тварин, незважаючи на те, що йому давним-давно заборонили вхід до лісу. Він займається цією злочинною діяльністю, хоча проти нього ведеться кілька справ… в цьому замішані впливові банди”, – додав він.

Дані перепису тигрів в Бангладеш показали, що в 2018 році чисельність бенгальських тигрів в Сундарбані зросла до 114 з рекордного мінімуму в 106 особин в 2015 році.

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