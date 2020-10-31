Об этом сообщает агентство Associated Press.
Отмечается, что эти вечерние беспорядки были самыми жестокими из всех, которые когда-либо произошли в Испании из-за ограничений, связанных с эпидемией COVID-19.
Сначала акция протеста происходила мирно. Как сообщает агентство Reuters, в ней приняли участие около 700 человек.
Но впоследствии группа агрессивно настроенных демонстрантов начала бросать в полицейских камни, элементы металлического ограждения (было установлено для защиты админзданий), зажженные файеры.
В ответ правоохранители применили резиновые дубинки.
Впоследствии демонстранты разделились на группы и рассредоточились по ближайшим улицам. Там они сооружали баррикады и поджигали мусорные контейнеры.
Как сообщает испанское издание El Pais, в результате беспорядков были задержаны 12 человек, двое из которых несовершеннолетние. По крайней мере один человек был ранен камнем в голову.
Saqueo en un Decathlon del centro de Barcelona durante los altercados tras las protestas por las restricciones anticovid.
Por el momento hay 12 detenidos y 24 heridos, entre ellos 20 Mossos. La policía atribuye los disturbios a grupos de ultraderecha.https://t.co/MQiWn9CUCl pic.twitter.com/hK6g9ymM6G
— La Vanguardia (@LaVanguardia) October 30, 2020
En Barcelona. Menas y demás gentuza aprovechan los disturbios para asaltar un Decathlon y llevarse bicicletas, patinetes y demás material deportivo.
Radicales y delincuentes están aprovechando las protestas de los trabajadores desesperados para provocar el caos. pic.twitter.com/1UGbigbE4W
— Caso Aislado (@CasoAislado_Es) October 30, 2020
Стоит отметить, что пятницу в Испании сообщили о рекордных для страны более 25 тыс. новых случаев коронавируса за сутки. Общее количество случаев в Испании с начала эпидемии превысило отметку в 1,18 млн человек.
29 октября парламент Испании поддержал предложение правительства о продлении действия чрезвычайного положения еще на шесть месяцев, до 9 мая 2021 года. Режим ЧП наделяет правительство чрезвычайными полномочиями, включая возможность временного ограничения основных свобод, гарантированных конституцией страны (например, таких как право на свободное передвижение).
В рамках режима ЧП, в частности, предусмотрен комендантский час с 23:00 до 6:00 по местному времени, ограничения на социальные контакты.
- В исторической части Италии, Флоренции, 20 человек задержали в результате антикарантинных протестов, которые переросли в жесткие столкновения с полицией.