В столице Ливана Бейруте, где произошли разрушительные взрывы, в ночь на пятницу, 7 августа, начались антиправительственные протесты.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

В ходе протестов, которые произошли возле парламента Ливана, произошли столкновения между полицией и протестующими. Правоохранители применили слезоточивый газ.

Демонстранты требуют отставки правительства, потому что возмущены взрывами в порту и их последствиями. По их мнению, взрывы произошли из-за халатности власти.

Отмечается, что в результате взрыва погибли, по меньшей мере, 137 человек и еще около 5000 получили ранения.

Взрывная волна также разрушила целые районы столицы, а дома и предприятия превратились в руины. Десятки людей до сих пор числятся пропавшими без вести.