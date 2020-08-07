Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
В ходе протестов, которые произошли возле парламента Ливана, произошли столкновения между полицией и протестующими. Правоохранители применили слезоточивый газ.
Демонстранты требуют отставки правительства, потому что возмущены взрывами в порту и их последствиями. По их мнению, взрывы произошли из-за халатности власти.
Отмечается, что в результате взрыва погибли, по меньшей мере, 137 человек и еще около 5000 получили ранения.
Взрывная волна также разрушила целые районы столицы, а дома и предприятия превратились в руины. Десятки людей до сих пор числятся пропавшими без вести.
- Во вторник, 4 августа, в Бейруте вблизи порта произошел масштабный пожар, было слышно сильный взрыв. Фото и видео очевидцев свидетельствуют, что взрывной волной были повреждены десятки зданий и транспортных средств. Улицы города усеяны обломками зданий и стеклом.
- Премьер-министр Ливана Хассан Диаб объявил среду, 5 августа, национальным днем траура по жертвам взрыва в бейрутском порту.
- Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые были конфискованы в 2014 году с судна “Росус”, принадлежавшего российскому бизнесмену.
- Украина предложила оказать помощь Ливану в связи с масштабным взрывом в порту Бейрута, который произошел 4 августа.