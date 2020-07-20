Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые за 12 лет назначил посла в США – заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко.

Об этом сообщает БелТА.

До этого назначения Кравченко уже работал в посольстве Беларуси в США – в 2007 году он был советником посольства Беларуси в США, с 2008-го по 2014-й – временным поверенным в делах Беларуси в США.

“Очень многое будет зависеть от твоей работы. Нам нужны будут поддержка и помощь от Соединенных Штатов Америки, особенно в этот период в финансовой сфере в связи с коронавирусом. Там у нас неплохие перспективы”, – сказал Лукашенко, обращаясь к Кравченко.

В 2008 году официальный Минск отозвал посла из Вашингтона из-за санкций в отношении белорусских компаний, введенных администрацией президента Буша-младшего. Вскоре американский посол покинул Беларусь, а дипмиссии в обеих странах возглавляли временные поверенные.

В январе 2019 года Беларусь отменила ограничения на численность сотрудников американской дипмиссии. В сентябре 2019 обе страны приняли решение восстановить диппредставительства на уровне послов.