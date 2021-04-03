В городе Гент (Бельгия) власти придумали оригинальный способ, который обеспечит соблюдение социального дистанцирования в парках и на многолюдных площадях. Для этого на земле начертили круги, в которых можно собираться по четыре человека.

Об этом сообщает Reuters.

Круги в парках и на площадях назвали местами “антиковидных встреч”. Сотни кругов отныне можно найти по всему городу.

Власти города надеются, что таким образом удастся контролировать хотя бы соблюдение социального дистанцирования при длительных встречах в общественных местах.

Уже более полугода в стране закрыты рестораны и бары. Идея с кругами, нарисованными белой краской, принадлежит студентам.

Те, кто хотят отдохнуть или пообщаться на улице – приносят с собой стулья, кофе, еду и так далее.

Между кругами необходимо ходить в защитной маски, но внутри круга собеседникам разрешают быть без средств индивидуальной защиты.

Если такая концепция себя оправдает – аналогичные белые круги появятся на улицах других городов Бельгии.

Согласно последним данным, за все время в Бельгии было зафиксировано более 882 тысяч случаев заражения коронавирусом и более 23 тысяч смертей.