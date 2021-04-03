Об этом сообщает Reuters.
Круги в парках и на площадях назвали местами “антиковидных встреч”. Сотни кругов отныне можно найти по всему городу.
Власти города надеются, что таким образом удастся контролировать хотя бы соблюдение социального дистанцирования при длительных встречах в общественных местах.
Уже более полугода в стране закрыты рестораны и бары. Идея с кругами, нарисованными белой краской, принадлежит студентам.
Те, кто хотят отдохнуть или пообщаться на улице – приносят с собой стулья, кофе, еду и так далее.
Между кругами необходимо ходить в защитной маски, но внутри круга собеседникам разрешают быть без средств индивидуальной защиты.
Если такая концепция себя оправдает – аналогичные белые круги появятся на улицах других городов Бельгии.
Согласно последним данным, за все время в Бельгии было зафиксировано более 882 тысяч случаев заражения коронавирусом и более 23 тысяч смертей.
- В январе власти Бельгии запретили жителям выезжать на отдых за границу, чтобы ограничить распространение новых штаммов коронавируса и избежать смертельной третьей волны COVID-19.
- Ранее в Бельгии, в муниципалитете Мол (провинция Антверпен) десятки жителей дома престарелых заболели COVID-19 после праздничного визита человека в костюме Санта-Клауса.